Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 0,344 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:08 Uhr ging es um 3,4 Prozent auf 0,344 EUR abwärts. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,342 EUR ab. Bei 0,346 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 237.023 Volatus Aerospace-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.07.2025 markierte das Papier bei 0,670 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 48,657 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,072 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 377,778 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.08.2025 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Volatus Aerospace 10,59 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 27.11.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 0,020 CAD je Aktie in den Volatus Aerospace-Büchern.

