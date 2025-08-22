DAX23.535 -0,6%ESt505.444 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.015 -0,2%Nas22.396 -0,5%Bitcoin95.114 -1,5%Euro1,1676 -0,5%Öl69,03 -0,1%Gold3.730 -0,2%
Notierung im Blick

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

25.09.25 16:11 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Volatus Aerospace-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,4 Prozent auf 0,344 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,35 EUR -0,00 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:06 Uhr mit Abschlägen von 4,4 Prozent bei 0,344 EUR. In der Spitze büßte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,344 EUR ein. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,358 EUR. Zuletzt wechselten 527.368 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,670 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 94,767 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volatus Aerospace-Aktie. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 79,070 Prozent würde die Volatus Aerospace-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 20.08.2025 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent auf 10,59 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 27.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

