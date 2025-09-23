Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Vormittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 0,364 EUR zu.

Um 09:18 Uhr sprang die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 0,364 EUR zu. Die Volatus Aerospace-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,364 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,364 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 16.400 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,670 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 84,066 Prozent. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 405,556 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Volatus Aerospace gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10,59 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.11.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Gewinn von 0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

