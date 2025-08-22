Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 0,356 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:54 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,1 Prozent auf 0,356 EUR. Im Tief verlor die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,348 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,364 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 186.605 Volatus Aerospace-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,670 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 88,202 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,072 EUR am 08.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volatus Aerospace-Aktie 394,444 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,59 Mio. CAD im Vergleich zu 40000,00 CAD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 27.11.2025 dürfte Volatus Aerospace Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Gewinn von 0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Volatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick