DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Notierung im Fokus

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit Verlusten

24.09.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Volatus Aerospace befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,6 Prozent auf 0,358 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,35 EUR 0,00 EUR 0,00%
Das Papier von Volatus Aerospace gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:05 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 0,358 EUR abwärts. Im Tief verlor die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,348 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,364 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 662.191 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 11.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 87,151 Prozent Luft nach oben. Bei 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 79,888 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren, um 26.375,00 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 0,020 CAD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

