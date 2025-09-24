DAX23.607 -0,3%ESt505.458 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.381 -1,2%Euro1,1740 ±-0,0%Öl68,88 -0,3%Gold3.760 +0,6%
Blick auf Volatus Aerospace-Kurs

Volatus Aerospace Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Volatus Aerospace

25.09.25 09:26 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 0,358 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:16 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 0,358 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,350 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,358 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 103.870 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Bei 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 46,567 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 79,888 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,59 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD in den Büchern standen.

Am 27.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volatus Aerospace veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2028 0,020 CAD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

