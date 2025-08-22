DAX23.407 -1,1%ESt505.421 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.938 -1,7%Euro1,1742 ±0,0%Öl69,12 +0,1%Gold3.752 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagmittag mit Abschlägen

25.09.25 12:07 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 0,358 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,36 EUR 0,01 EUR 2,29%
Die Volatus Aerospace-Aktie notierte um 11:59 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 0,358 EUR. In der Spitze büßte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,350 EUR ein. Bei 0,358 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 184.454 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,670 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 87,151 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volatus Aerospace-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie 79,888 Prozent sinken.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10,59 Mio. CAD gegenüber 40000,00 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.11.2025 dürfte Volatus Aerospace Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volatus Aerospace-Aktie in Höhe von 0,020 CAD im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.net

