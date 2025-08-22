Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Montagnachmittag stark gefragt

Volatus Aerospace im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Im Tradegate-Handel gewannen die Volatus Aerospace-Papiere zuletzt 5,1 Prozent.

Um 16:06 Uhr ging es für das Volatus Aerospace-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 0,372 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volatus Aerospace-Aktie bisher bei 0,372 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,356 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.017.110 Volatus Aerospace-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,670 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 80,108 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 80,645 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40000,00 CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,59 Mio. CAD ausgewiesen.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Volatus Aerospace-Gewinn für das Jahr 2028 auf 0,020 CAD je Aktie.

