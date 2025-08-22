Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Volatus Aerospace im Blick

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volatus Aerospace zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,3 Prozent auf 0,380 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace legte um 12:02 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,3 Prozent auf 0,380 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,380 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,370 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 866.033 Volatus Aerospace-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.07.2025 markierte das Papier bei 0,670 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 76,316 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 81,053 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volatus Aerospace-Aktie in Höhe von 0,020 CAD im Jahr 2028 aus.

