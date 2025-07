Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit sattem Kursplus

Volatus Aerospace im Fokus

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im CDNX-Handel legte sie um 15,8 Prozent auf 0,348 CAD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach oben. Im CDNX-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 15,8 Prozent auf 0,348 CAD. Den Tageshöchststand markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,355 CAD. Mit einem Wert von 0,355 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über CDNX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.686.200 Volatus Aerospace-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,355 CAD erreichte der Titel am 07.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,158 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,110 CAD. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,345 Prozent.

Am 29.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 5,71 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 100000,00 CAD umgesetzt.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,010 CAD je Volatus Aerospace-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net