Volatus Aerospace im Fokus

Volatus Aerospace Aktie News: Anleger schicken Volatus Aerospace am Mittag ins Plus

08.09.25 12:06 Uhr
Volatus Aerospace Aktie News: Anleger schicken Volatus Aerospace am Mittag ins Plus

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 0,348 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 0,348 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,356 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,344 EUR. Zuletzt wechselten 260.299 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Bei 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 92,529 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 79,310 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,59 Mio. CAD – ein Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volatus Aerospace 40000,00 CAD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

bluebay / Shutterstock.com

