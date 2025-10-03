Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace schießt am Freitagmittag hoch

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 9,7 Prozent auf 0,454 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:04 Uhr in Grün und gewann 9,7 Prozent auf 0,454 EUR. Im Tageshoch stieg die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,454 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,426 EUR. Von der Volatus Aerospace-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.163.983 Stück gehandelt.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,577 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (0,072 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 84,141 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40000,00 CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,59 Mio. CAD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 0,020 CAD je Aktie belaufen.

