DAX24.393 -0,1%Est505.648 ±0,0%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.595 -0,2%Euro1,1737 +0,1%Öl64,49 +0,3%Gold3.859 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 BASF BASF11 thyssenkrupp 750000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück - Rekord jedoch weiter in Sicht -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt
Aktien von Biogen und Eisai uneins: Alzheimer-Behandlung mit Lecanemab gestartet Aktien von Biogen und Eisai uneins: Alzheimer-Behandlung mit Lecanemab gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Kursentwicklung im Fokus

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace schießt am Freitagmittag hoch

03.10.25 12:07 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 9,7 Prozent auf 0,454 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,43 EUR 0,01 EUR 3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:04 Uhr in Grün und gewann 9,7 Prozent auf 0,454 EUR. Im Tageshoch stieg die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,454 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,426 EUR. Von der Volatus Aerospace-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.163.983 Stück gehandelt.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,577 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (0,072 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 84,141 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40000,00 CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,59 Mio. CAD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 0,020 CAD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volatus Aerospace

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volatus Aerospace

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung