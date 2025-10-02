DAX24.331 +0,9%Est505.643 +1,1%MSCI World4.329 +0,2%Top 10 Crypto16,37 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.891 ±-0,0%Euro1,1754 +0,2%Öl65,52 +0,2%Gold3.869 +0,1%
So entwickelt sich Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace büßt am Donnerstagvormittag ein

02.10.25 09:29 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,4 Prozent auf 0,448 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 0,448 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,436 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,474 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.983.607 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 49,554 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (0,072 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 83,929 Prozent wieder erreichen.

Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volatus Aerospace einen Umsatz von 40000,00 CAD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 0,020 CAD je Aktie in den Volatus Aerospace-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

