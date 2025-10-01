DAX24.076 +0,8%Est505.575 +0,8%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.650 -0,1%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,46 -2,4%Gold3.872 +0,3%
Volatus Aerospace im Fokus

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace bricht am Nachmittag nach oben aus

01.10.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Volatus Aerospace-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 9,2 Prozent auf 0,426 EUR nach oben.

Volatus Aerospace Inc
0,45 EUR 0,06 EUR 14,36%
Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von Volatus Aerospace zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 9,2 Prozent auf 0,426 EUR. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,470 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,400 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.622.605 Volatus Aerospace-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2025 auf bis zu 0,670 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 57,277 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 83,099 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40000,00 CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,59 Mio. CAD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.11.2025 erwartet.

In der Volatus Aerospace-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 0,020 CAD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

