Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace springt am Nachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 5,8 Prozent auf 0,438 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Volatus Aerospace-Papiere um 16:01 Uhr 5,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,454 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,426 EUR. Bisher wurden via Tradegate 2.165.716 Volatus Aerospace-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,670 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2025. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 52,968 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2024 auf bis zu 0,072 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 83,562 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40000,00 CAD umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.11.2025 dürfte Volatus Aerospace Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

