Volatus Aerospace Aktie News: Anleger schicken Volatus Aerospace am Nachmittag ins Plus

15.09.25 16:13 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Zuletzt ging es für das Volatus Aerospace-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 0,356 EUR.

Volatus Aerospace Inc
0,39 EUR 0,03 EUR 9,66%
Um 16:06 Uhr konnte die Aktie von Volatus Aerospace zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,7 Prozent auf 0,356 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volatus Aerospace-Aktie sogar auf 0,362 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,350 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 589.359 Volatus Aerospace-Aktien.

Bei 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 88,202 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volatus Aerospace-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (0,072 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 79,775 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10,59 Mio. CAD gegenüber 40000,00 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie in den Büchern stehen.

