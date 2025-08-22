DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.054 +0,7%Nas22.216 -0,5%Bitcoin97.680 -0,7%Euro1,1845 -0,2%Öl68,34 -0,2%Gold3.686 -0,1%
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

17.09.25 16:13 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 0,360 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,38 EUR -0,01 EUR -2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 16:06 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,1 Prozent auf 0,360 EUR zu. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,376 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,370 EUR. Von der Volatus Aerospace-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 530.471 Stück gehandelt.

Bei 0,670 EUR markierte der Titel am 11.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 86,111 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,072 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 80,000 Prozent Luft nach unten.

Volatus Aerospace veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren, um 26.375,00 Prozent gesteigert.

Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q3 2025 wird am 27.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Gewinn von 0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

