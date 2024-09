Volkswagen (VW) St Aktie News: Volkswagen (VW) St am Vormittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) St gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 94,35 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 94,35 EUR zu. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) St-Aktie bis auf 94,60 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.358 Volkswagen (VW) St-Aktien umgesetzt.

Bei 152,50 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) St-Aktie ist somit 61,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 92,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) St-Aktie ist somit 1,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,55 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) St 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 01.08.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) St zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) St 6,48 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent auf 83,34 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) St Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Volkswagen (VW) St dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

In der Volkswagen (VW) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 28,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) St-Aktie

Entlassungen ab 2025 möglich: Volkswagen kündigt Tarifverträge - VW-Aktie tiefrot

XETRA-Handel DAX fällt letztendlich zurück

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste