Volkswagen nimmt Gebrauchtwagenplattform Heycar vom Markt

Volkswagen schließt die vor rund acht Jahren auf den Markt gebrachte Gebrauchtwagenplattform Heycar. "Die Anteilseigner haben entschieden, Heycar nicht weiter mit Finanzmitteln auszustatten", sagte ein Sprecher von Volkswagen Financial Services (VWFS) der Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche. Die VW-Finanztochter hat die Plattform Ende 2017 an den Start gebracht. In Deutschland sei für Heycar Mitte Mai Schluss, Großbritannien soll einige Wochen später folgen. Das Aus treffe 126 Mitarbeiter, davon 26 in Deutschland.

Als Grund nennt VWFS unter anderem unterschätzte Marketingkosten. Zudem sei die Entwicklung des digitalen Kaufverhaltens überschätzt worden. Mit der Plattform wollte Volkswagen eine Alternative für die Vermittlung von höherwertigen Fahrzeugen aufbauen. Den Markt für Gebrauchtwagen teilen sich weitgehend die beiden Plattformen Mobile.de und Autoscout24.

April 25, 2025 09:33 ET (13:33 GMT)