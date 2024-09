Volkswagen (VW) St Aktie News: Volkswagen (VW) St gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Volkswagen (VW) St im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) St. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 94,35 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 94,35 EUR. Die Volkswagen (VW) St-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 95,30 EUR. Bei 93,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 35.714 Volkswagen (VW) St-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 152,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,63 Prozent könnte die Volkswagen (VW) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,65 EUR am 10.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) St-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,55 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) St 9,00 EUR aus.

Am 01.08.2024 hat Volkswagen (VW) St die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 6,21 EUR gegenüber 6,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) St im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 83,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) St einen Gewinn von 28,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

