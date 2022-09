Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Kurseinbußen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 140,84 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 137,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 137,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 297.849 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 32,40 Prozent wieder erreichen. Bei 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 211,47 EUR.

Am 28.07.2022 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 69.543,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 67.293,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 27.10.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 26.10.2023.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 34,35 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

