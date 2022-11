Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag höher

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 131,00 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 132,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 130,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 639.015 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,02 EUR) erklomm das Papier am 01.11.2021. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 33,17 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 200,13 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 28.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,90 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 5,51 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 70.712,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 56.931,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 14.03.2023 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 34,06 EUR je Aktie aus.

