Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag ins Plus

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 131,52 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 131,64 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 72.493 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 196,02 EUR erreichte der Titel am 01.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,90 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (120,56 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,09 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 200,13 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,90 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,51 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 34,16 EUR im Jahr 2022 aus.

