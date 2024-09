Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verliert am Mittag

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 97,14 EUR abwärts.

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 97,14 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 96,74 EUR. Bei 98,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 441.058 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 32,39 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 92,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,53 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 132,20 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 6,21 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,48 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 83,34 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,06 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 28,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

