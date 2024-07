Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 107,55 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 107,55 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 108,25 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 107,00 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 325.419 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 16,37 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 9,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,04 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 141,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,40 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 75,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 76,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Am 24.07.2025 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 30,58 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

