Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 12:22 Uhr 1,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 147,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 144,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 275.016 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.08.2021 markierte das Papier bei 210,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,56 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 22,13 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 211,07 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,70 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.543,00 EUR – ein Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 67.293,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 26.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 34,03 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

