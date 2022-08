Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Nachmittag

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 144,34 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 145,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 143,80 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 295.959 Stück gehandelt.

Am 14.08.2021 markierte das Papier bei 210,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 31,30 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 120,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 211,07 EUR.

Am 28.07.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,46 EUR gegenüber 9,70 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 69.543,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67.293,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.10.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 34,03 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Schaeffler-Aktie tiefer: Kostensteigerungen und COVID verursachen Gewinneinbruch

Landgericht stellt Unzulässigkeit der Managementgehälter für VW-Betriebsräte fest - VW-Aktie fester

SGL Carbon gewinnt: SGL Carbon im zweiten Quartal mit Gewinnplus - auch Umsatz höher

