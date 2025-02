Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz büßt am Vormittag ein

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 93,16 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 93,16 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 92,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,24 EUR. Bisher wurden heute 44.858 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,04 Prozent hinzugewinnen. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 15,35 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,34 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 111,43 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 7,76 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,47 Prozent auf 78,48 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 78,85 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 11.03.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 17.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 22,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

