Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Dienstagvormittag zu

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 96,86 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 97,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.102 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 123,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.05.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 27,97 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 22,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,33 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 112,30 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 3,65 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,52 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77,56 Mrd. EUR im Vergleich zu 75,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 25.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 21,01 EUR im Jahr 2025 aus.

