Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 138,86 EUR. Bei 138,80 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 140,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 510.838 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 195,14 EUR an. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 28,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,56 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 15,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 197,00 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 28.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,90 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 5,51 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 70.712,00 EUR im Vergleich zu 56.931,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 14.03.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 33,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

VW-Aktie springt an: Volkswagen-Chef Blume plant offenbar neue Software-Strategie - Verhandlung um VW-Personalmanager im Januar

Erholung der Autobranche setzt sich im November fort: Deutsche Pkw-Neuzulassungen nehmen zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com