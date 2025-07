Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Einbußen

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 92,30 EUR ab.

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 92,30 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 91,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 373.485 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 23,73 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 17,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,10 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 77,56 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 25.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 18,34 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

