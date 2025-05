Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 96,58 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 96,58 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 97,56 EUR zu. Bei 96,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 218.122 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2024 auf bis zu 123,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 28,34 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 22,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,33 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 112,30 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 77,56 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 25.07.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 21,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

