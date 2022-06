Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger greifen bei Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag zu

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 08.06.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 158,94 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 159,14 EUR. Bei 158,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.846 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (238,85 EUR) erklomm das Papier am 09.06.2021. 33,46 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 131,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Abschläge von 21,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 220,87 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,05 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,45 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 62.742,00 EUR umgesetzt, gegenüber 62.376,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 27.07.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 33,69 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com