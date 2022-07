Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag Verlust reich

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 08.07.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 126,30 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 126,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 25.013 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 220,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.07.2021 erreicht. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 42,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,56 EUR am 05.07.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 217,53 EUR.

Am 04.05.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,45 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 62.742,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 62.376,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 27.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 33,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

