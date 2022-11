Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Dienstagvormittag

Um 09:22 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 137,56 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 138,38 EUR. Bei 137,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 63.538 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2022 auf bis zu 195,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 200,13 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 28.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,90 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,51 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent auf 70.712,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 33,94 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Neuer Twitter-Chef Elon Musk mit Drohung an Ex-Werbekunden - einige Mitarbeiter werden zurückgeholt

VW-Aktie trotzdem höher: Warnstreik bei Volkswagen-Tochter AUDI - IG Metall hofft aus besseres Angebot

Renault-Aktie gesucht: Bedenken bei Nissan erschweren Renault Neuordnung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com