Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Vormittag ab

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 145,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 144,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 145,30 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 9.066 Aktien.

Bei einem Wert von 210,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2021). Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 30,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 211,47 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,46 EUR, nach 9,70 EUR im Vorjahresvergleich. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.543,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 67.293,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 26.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 34,28 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

