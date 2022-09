Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Freitagnachmittag zu

Um 04:22 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 146,82 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 148,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 146,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 407.870 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (208,35 EUR) erklomm das Papier am 27.10.2021. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 29,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 211,47 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,46 EUR gegenüber 9,70 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 69.543,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67.293,00 EUR umgesetzt.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 34,37 EUR im Jahr 2022 aus.

