Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag in Grün

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 93,12 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 93,12 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 93,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 92,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 98.866 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,10 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,72 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 6,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,35 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 119,90 EUR an.

Am 01.08.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,48 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 83,34 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,06 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,21 EUR je Aktie belaufen.

