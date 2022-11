Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Vormittag ins Minus

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 136,16 EUR ab. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 135,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 135,60 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.646 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 195,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2022 erreicht. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 30,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 197,00 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022 vor. Es stand ein EPS von 3,90 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,51 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 70.712,00 EUR umgesetzt, gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 14.03.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 33,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

