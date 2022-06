Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 152,32 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 152,30 EUR. Bei 156,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 458.449 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 234,50 EUR erreichte der Titel am 15.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,04 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 131,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 16,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 220,87 EUR.

Am 04.05.2022 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 13,05 EUR gegenüber 6,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62.742,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 62.376,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 27.07.2023.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 33,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

