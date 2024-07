Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Mittag ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 105,15 EUR nach.

Um 11:48 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 105,15 EUR ab. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 104,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 106,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 530.245 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,30 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,04 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 139,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024. Das EPS lag bei 6,52 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 8,40 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 75,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 30,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

