Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Vormittag nordwärts

Um 09:22 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 141,14 EUR zu. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 141,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 140,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 51.536 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 195,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,07 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 197,00 EUR.

Am 28.10.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,90 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 70.712,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 56.931,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 33,65 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

