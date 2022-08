Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Mittag fester

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 148,12 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 148,54 EUR zu. Bei 147,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 276.348 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 14.08.2021 markierte das Papier bei 210,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 120,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 22,86 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 211,47 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 vor. Es stand ein EPS von 7,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 9,70 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 67.293,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.543,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 34,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

