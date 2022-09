Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagnachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 3,4 Prozent auf 151,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 152,24 EUR. Mit einem Wert von 149,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 583.670 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 208,35 EUR markierte der Titel am 27.10.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,56 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 26,01 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 211,47 EUR aus.

Am 28.07.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 9,70 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.543,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 67.293,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.10.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 26.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 34,37 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com