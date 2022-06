Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 14.06.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 145,42 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 146,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 146,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 500.271 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 234,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 37,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 131,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 10,75 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 220,87 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 13,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.742,00 EUR – ein Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 62.376,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 33,84 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Folgen westlicher Sanktionen: Russische Technologiebranche in der Krise

VW-Aktie verbilligt sich: Motor-Manager von VW bleibt vorerst wohl weiter bem Konzern beschäftigt

Kurswende an den Aktienmärkten: Wie sich Mutige jetzt positionieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com