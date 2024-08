Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag im Aufwind

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 93,54 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 93,54 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 93,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 93,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 107.906 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 128,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). 37,48 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,20 EUR am 05.08.2024. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 1,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,48 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 134,70 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,21 EUR, nach 6,48 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,34 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 80,06 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 28,81 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Tesla unter Druck: Über die Hälfte aller eingetauschten Tesla werden gegen Verbrenner umgetauscht

Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Zuschläge

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester