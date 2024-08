Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag nahezu unverändert

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 93,00 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 93,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 93,84 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 92,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 267.459 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Bei einem Wert von 92,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 0,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,48 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 134,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 vor. In Sachen EPS wurden 6,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,48 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83,34 Mrd. EUR – ein Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2025.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 28,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

