Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Mittwochvormittag an

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 93,24 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 93,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 93,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,26 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.959 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. 37,92 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 1,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,48 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 134,70 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 01.08.2024 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 6,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,48 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 83,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 28,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

