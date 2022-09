Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Mittwochmittag

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 150,98 EUR. Bei 151,52 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 149,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 226.682 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 208,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 27,54 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,56 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 25,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 211,47 EUR.

Am 28.07.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.543,00 EUR – ein Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 67.293,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 27.10.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 34,44 EUR je Aktie aus.

