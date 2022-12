Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag leichter

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 136,92 EUR abwärts. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 136,58 EUR nach. Mit einem Wert von 137,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 50.365 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 195,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 191,36 EUR.

Am 28.10.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS belief sich auf 3,90 EUR gegenüber 5,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent auf 70.712,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 33,15 EUR fest.

